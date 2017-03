Drieënhalfuur uittrekken om te stemmen op natuureilanden Marker Wadden

Foto: Leonie Groen

MARKERMEER - Misschien is het wel de meest bijzondere locatie om te stemmen: de normaal gesproken voor publiek onbegaanbare Marker Wadden.

Door Saskia Knegtering - 15-3-2017, 10:03 (Update 15-3-2017, 10:15)

De aanleg van de nieuwe archipel van natuureilanden in het Markermeer is al in een ver gevorderd stadium. Deze verkiezingsdag, woensdag 15 maart, kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen op de eilanden en stemmen.

Onze verslaggeefster Leonie Groen nam ook een kijkje en ging het Markermeer op naar de stemboot.

Vanaf zowel Urk als Lelystad kan in een uur gevaren worden naar de eilanden. Anderhalf uur later gaat de boot weer terug, dus er is ook tijd om rond te kijken in het gebied.