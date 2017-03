Enkhuizer speeltuin haalt ’brok ervaring’ binnen

Foto Marcel Rob Paul Botman, zijn vrouw Petra en vrijwilligerscoördinator Angelique Venekamp (r) zijn druk in de weer.

ENKHUIZEN - De roep in deze krant van het jonge bestuur om een ervaren voorzitter sprak hem onmiddellijk aan. En dus werd Paul Botman (72) onlangs benoemd tot nieuwe preses van speeltuin Kindervreugde in Enkhuizen. ,,Die jongens zijn zo fanatiek. Overleggen doen we via WhatsApp en e-mail en de vergaderingen zijn kort. Daar houd ik wel van.’’

Door Paul Gutter - 14-3-2017, 17:00 (Update 14-3-2017, 17:00)

Nieuwe speeltuinvoorzitter Paul Botman en vrouw Petra direct aan de slag

Niet lullen, maar poetsen, is het devies. Want voordat op 1 april de speeltuin langs de oude zeemuur weer open gaat, moet er eerst nog wel heel wat gebeuren. En dus steken de oud-bollenboer en zijn vrouw Petra (55), die samen een brok (levens)ervaring meenemen, zelf ook de handen uit de mouwen.

Grootste project is het beheerdershuisje, tevens kassa, winkeltje, opslag- en toiletruimte. ,,Er komen een nieuwe keuken, koelkast en vloer in, een wand wordt betegeld en alles moet worden geschilderd’’, vertelt Paul. ,,Het schilderwerk was begroot op 1500 euro. Dus ik zei tegen Petra, dat kunnen we zelf wel. De materialen kosten hooguit 400 euro en voor die 1100 euro arbeidsloon moet je als speeltuin heel wat kaartjes verkopen. Het voordeel is natuurlijk wel dat wij allebei niet meer werken, dan kun je het ook in een paar dagen doen.’’

Vrijwilligerscoördinator Angelique Venekamp - zelf ook net nieuw - ziet het met genoegen aan. ,,We hebben zo’n dertig vrijwilligers en die zijn allemaal belangrijk. Of het nu gaat om de tuinploeg die twee keer per week zorgt dat de speeltuin er pico bello bij ligt, of de mensen die in het winkeltje staan.’’

Paul is nog druk bezig met een sponsor voor nieuwe tafels en stoelen. ,,Nieuwe bestuursleden brengen vaak ook weer nieuwe ideeën met zich mee. Zo opperde Petra om hier ook vier oplaadpunten voor elektrische fietsen te maken. De speeltuin ligt precies op de Zuiderzeeroute, dus hier komen heel veel fietsers langs. Die kunnen straks mooi een kopje koffie drinken en een tosti eten, terwijl ze ondertussen hun batterij opladen.’’

Het vernieuwde gebouw wordt op 1 april om 12.30 uur officieel geopend. ,,Door een illuster persoon uit het verleden van de speeltuin.’’

Info: www.speeltuin-enkhuizen.nl