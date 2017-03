VVD Enkhuizen: snel plan armoede jeugd

ENKHUIZEN - Er moet snel een plan komen voor de besteding van 95.000 euro, beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede onder kinderen in Enkhuizen.

Door Tanja Koopen - 14-3-2017, 16:52 (Update 14-3-2017, 16:52)

Dat stelt VVD-raadslid Rob van Reijswoud. Zijn fractie ergert zich aan het feit dat het kabinet vorig jaar al honderd miljoen euro structureel ter beschikking stelde voor de bestrijding van armoede onder kinderen, maar dat in Enkhuizen nog niets van de grond is komen. In deze gemeente komt structureel 95.000 euro beschikbaar en dat geld moet dus...