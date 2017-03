De Zouaven: eerst nieuwe velden, dan parkeerterrein

GROOTEBROEK - Voetbalclub De Zouaven wil graag met de gemeente Stede Broec om tafel over een betere infrastructuur in de zuid-westhoek van de gemeente. Maar als dit ten koste gaat van een of meerdere velden, dan moet hier wel eerst een oplossing voor komen.

Door Tanja Koopen - 14-3-2017, 16:48 (Update 14-3-2017, 16:48)

In een brief aan het college, als reactie op de gebiedsvisie die deze week besproken werd in de politiek, verwijst de vereniging naar haar eigen randvoorwaarden. Voorzitter Cees Deen: ,,We hebben een prima overleg met de gemeente, maar...