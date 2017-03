Economie Medemblik floreert

MEDEMBLIK - Het gaat de inwoners van de gemeente Medemblik voor de wind. De werkgelegenheid in de gemeente is de afgelopen twee jaar met 4,8 procent gestegen, er staan weinig winkelpanden leeg en de werkloosheid is relatief laag.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 14-3-2017, 16:47 (Update 14-3-2017, 16:47)

Dit blijkt uit de economische monitor 2016, een onderzoek dat eens in de twee jaar wordt gedaan. Ondernemers beoordelen het ondernemersklimaat met een 6,5. Dat is boven het landelijk gemiddelde. Daarbij is de leegstand van winkels slechts 1,8 procent, terwijl dit landelijk 9,2 procent...