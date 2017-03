Overlever Nathaniël gezond en blij naar de kleuterklas

Foto Marcel Rob Hieperdepiep! Nathaniël mag naar school. Hij geniet met volle teugen van de kleuterklas.

MEDEMBLIK - Hieperdepiep hoera! Nathaniël is 4 jaar geworden! Voor elk kind is dat een speciale verjaardag, maar voor hem extra bijzonder. ,,Twee jaar terug durfden we hier niet over na te denken’’, zegt zijn moeder Victoria Roggeveld.

Door Anouk Haakman - 14-3-2017, 15:59 (Update 14-3-2017, 15:59)

Nathaniël was 20 maanden oud toen bij hem neuroblastoom werd vastgesteld. Een zeer agressieve vorm van kinderkanker met sombere overlevingskansen. Het Medemblikker gezin verbleef na de behandeling in Nederland een half jaar in Amerika voor een speciale immunotherapie, voor een betere kans op een...