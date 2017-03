Rechter beslist over tijdelijk sluiten henneppand

HOORN - De bewoner van een henneppand aan de Waterkers in Hoorn krijgt over twee weken te horen of het besluit van de burgemeester van Hoorn om de woning drie maanden te sluiten, in stand blijft.

Door Van een medewerker - 14-3-2017, 15:51 (Update 14-3-2017, 15:51)

In de woning was na een anonieme brief op de bovenverdieping een plantage met 296 planten aangetroffen.

De situatie was voor de gemeente voldoende reden om de tijdelijke sluiting van het pand op te leggen.

Advocate C. Herrings diende een schorsingsverzoek bij de bestuursrechter in. Daarop schortte de...