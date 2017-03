’De Thuishaaldertjes’ mikt op koninklijk bezoek in het Park

ENKHUIZEN - Producent Frans van Leeuwen hoopt op zondag 7 mei een lid van het koninklijk huis te kunnen verwelkomen bij de voorstelling van ’De Thuishaaldertjes’ in schouwburg het Park in Hoorn. Nog deze week gaat een uitnodiging de deur uit, met een warme aanbeveling van de gemeenten Hoorn en Enkhuizen.

Door Paul Gutter - 14-3-2017, 15:25 (Update 14-3-2017, 15:25)

Gezien de vluchtelingenthematiek en de rol van sterke vrouwen in het theaterstuk, richt Van Leeuwen in eerste instantie zijn pijlen op prinses Beatrix. Zij is beschermvrouwe van de stichting Vluchteling en...