Trotse winnaressen CopernicusLive in Het Park

Foto’s C. Verhage. Juliët Bronner (l) en Anne Smeenk wonnen bij de dansacts Bekijk Fotoserie

HOORN - Vijf trotse winnaressen telde CopernicusLive. Dit jaarlijkse muziek- en dansspektakel van scholengemeenschap Copernicus werd maandagavond in schouwburg Het Park gehouden.

Door Van onze verslaggever - 14-3-2017, 14:55 (Update 14-3-2017, 14:59)

Juliët Bronner en Anne Smeenk (3 VWO) werden met hun dans uit in totaal zes acts uitverkoren door jury Caggie Gülüm en Lucinda Wessels. Lotte Munier is door de leerlingenjury als winnares uitgeroepen. Zij bezong de liefde in een eigen versie - zacht en dan weer rauw - van ’Omarm me’ van Bløf.

Foto C. Verhage Rianne Jaasma (zang) en Madelon Feld (vleugel) waren volgens de jury de beste van veertien zangacts.

Er waren dit jaar maar liefst veertien zangacts, die juryleden Aernout Pleket en Lea van de Pol hoofdbrekens bezorgden.

De hoogste eer was uiteindelijk voor Rianne Jaasma (zang) en Madelon Feld (vleugel, geheel rechts op de foto). Zij brachten ’Gravity’ van Sara Bareilles. Tweede werd Sezina Kelsey Steur, derde Sanna van de Griend.