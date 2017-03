Eerste keus: ’Op wie ik ga stemmen, dat is privé’

Foto HMC Maureen vindt onderwijs en zorg belangrijke thema’s.

Naam: Maureen SeinenLeeftijd: 18Woonplaats: De GoornDagelijks leven: Verpleegkundeopleiding in de praktijk (VIP) in Alkmaar

Volg je de politiek?

,,De laatste tijd iets meer. Ik ben er niet elke dag mee bezig, maar als ik iets wil weten, zoek ik het op online. Via Google kom je makkelijk iets te weten over de standpunten van partijen over een bepaald onderwerp.’’

Wat zijn voor jou de belangrijkste thema’s?

,,Onderwijs en zorg. Dat zijn thema’s waar ik zelf veel mee te maken heb. Met name de nieuwe euthanasiewet...