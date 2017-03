Meewerken aan betere wijk in Hoorn-Noord

Juli 2016: Medewerkers van gemeente en Intermaris in gesprek met bewoners van Hoorn-Noord

HOORN - Het verkeersveiliger maken van de Koepoortsweg en de oversteek van de Wabenstraat naar de Zaagtand krijgt voorrang. De Venenlaan, Boelisstraat en Van Beijerenstraat worden opnieuw ingericht. Speelplekken worden vernieuwd. Dat zijn concrete plannen die voortvloeien uit het raadplegen van bewoners van Hoorn-Noord en Venenlaankwartier.

Bewoners in Hoorn-Noord en Venenlaankwartier betrokken bij wijkvisie

Voor de campagne LaatjeHoorn! gingen medewerkers van gemeente en woningcorporatie Intermaris sinds vorig jaar zomer de wijk in. Zij noteerden wat bewoners, bedrijven en organisaties voor ervaringen en ideeën hebben. Een deel van de punten die volgens hen beter konden is of wordt op korte termijn aangepakt. Voorbeelden zijn het snoeien achter de Willem Backflat, optreden bij verkeersovertredingen, het plaatsen van een blikvanger aan het begin van de Willemsweg en het opknappen van de bestrating.

Werkatelier

De gemeente heeft een concept van een wijkvisie voor de komende twintig jaar en een programmaplan - met ruim twintig uitvoeringsmaatregelen - voor de komende vijf jaar gemaakt. Zij wil samen met bewoners en organisaties kijken hoe verbeteringen in de wijk het beste kunnen worden uitgevoerd.

Op woensdag 22 maart is er een eerste ’werkatelier’, een inloopbijeenkomst van 19.30 tot 21.30 uur in het gebouw van OSG West-Friesland aan de Bontekoestraat. Daar is informatie te krijgen over de verschillende projecten die voor de komende jaren op stapel staan. De gemeente gaat graag met bewoners in gesprek, om te kijken hoe zij hieraan met hun kennis en ervaring kunnen bijdragen.

Hoorn-Noord en Venenlaankwartier vormen een bijzondere wijk vlak boven de binnenstad. Er zijn te weinig woningen waar ouderen op hogere leeftijd nog zelfstandig kunnen wonen. Deze wonen nu nog vaak in eengezinswoningen, die daardoor niet beschikbaar komen voor gezinnen. De gemeente wil dat er meer woningen komen die voor senioren geschikt zijn, maar wil de wijk ook aantrekkelijk maken en houden voor jongeren en jonge gezinnen. Er moeten voldoende ontmoetingsplekken zoals pleintjes, speelplekken en bankjes komen voor jong en oud.

Vergunningparkeren

Bewoners hebben aangegeven dat er op bepaalde plekken te weinig groen is, en dat dit soms slecht wordt onderhouden. De gemeente wil hiermee aan de slag. Zij werkt ook aan een oplossing om de parkeerdruk te verminderen. Een van de mogelijkheden is, parkeren alleen nog maar met vergunning toe te staan. In de Juniusstraat en Tweeboomlaan krijgen bewoners dan ook de vraag voorgelegd of zij dat zouden willen. Ook staat een onderzoek op stapel naar een betere verkeerscirculatie in het Venenlaankwartier.

Riolering

De riolering is in zo’n twintig straten verouderd. De gemeente wil bij het vervangen hiervan - zoals in de Venenlaan en op termijn in de Drieboomlaan - meteen ook de inrichting van de straat veranderen en duurzame ledlampen in de openbare straatverlichting aanbrengen.

Concept-wijkvisie en programmaplan zijn in te zien in het stadhuis en via www.hoorn.nl/laatjehoorn. Insteek: ’Wat beter kan verbeteren en wat goed is, behouden en versterken’. De raadscommissie bespreekt deze op 28 maart, waarna de gemeenteraad als alles volgens plan gaat op 4 april een besluit neemt.