Geen details in visie op Stede Broec Zuidwest

BOVENKARSPEL - Een parkeerterrein op één van de velden van voetbalclub Zouaven. Een aquaduct in de Tocht in combinatie met woningbouw en een karrenspoor dat door nieuwbouwwijk Waterweide richting de achterliggende wijken loopt. En, oh ja, een sportboulevard.

Door Tanja Koopent.koopen@hollandmediacombinatie.nl - 13-3-2017, 22:58 (Update 13-3-2017, 22:59)

De commissie grondgebiedszaken van Stede Broec boog zich maandagavond met enthousiasme over de door het college na veel overleg met betrokkenen opgestelde gebiedsvisie op Stede Broec Zuidwest. Een gebied waar nu van alles samenkomt: sport, recreatie en groen, maar ook agrarische bedrijvigheid. En verkeer,...