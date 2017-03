ChristenUnie-SGP: ’Wethouder weggestuurd zonder inhoudelijk debat’

ENKHUIZEN - Wethouder Marcel Olierook is weggestuurd, zonder dat hij de gelegenheid heeft gekregen zich te verdedigen. Hierdoor is het vertrouwen tussen college en raad tot een dieptepunt gedaald.

Door Tanja Koopen - 13-3-2017, 17:26 (Update 13-3-2017, 17:26)

Aldus Pieter Heijkamp, fractievoorzitter ChristenUnie-SGP in een reactie op het opstappen van het college van Enkhuizen, afgelopen week.

Onvrede over het onvoldoende en niet actief informeren van de raad leidde tijdens de raadsvergadering tot een motie van wantrouwen jegens Olierook. Diens collega’s Klaas Kok (CDA) en Gerrit Wijne (ChristenUnie-SGP) stelden vervolgens ook hun portefeuilles ter beschikking.

Amendement

CU-SGP stelt terugkijkend vast dat tijdens de bespreking van een - nota bene op initiatief van deze fractie ingediend - amendement over de kadernota SED ’zonder directe aanleiding’ de motie van wantrouwen werd ingediend. Olierook kreeg niet eens de gelegenheid in debat te gaan over het rapport over het functioneren van de SED-organisatie, aldus Heijkamp.

Zijn fractie vindt het ’beneden alle peil’ dat de raad ook niet de vergadering van WerkSaam over een eigen Enkhuizer loket in april heeft afgewacht. ,,Door deze manier van handelen is het vertrouwen tussen raad en college tot een dieptepunt gedaald.’’

CU-SGP complimenteert de inzet van datzelfde college over de afgelopen jaren op allerlei gebied. ,,Wij nemen onze pet af..’’ Ook het vertrouwen binnen de raad heeft schade opgelopen, aldus Heijkamp. ,,Maar we moeten samen een weg vinden om het beste voor de stad te zoeken.’’