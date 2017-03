Enkhuizer (74) beroofd van sieraden na babbeltruc

Foto: ANP Politie.

ENKHUIZEN - Een 74-jarige man uit Enkhuizen is zaterdag beroofd van sieraden en andere persoonlijke spullen, nadat hij slachtoffer was geworden van een babbeltruc.

Door Tanja Koopen - 13-3-2017, 15:20 (Update 13-3-2017, 15:38)

Een vrouw die zich voordeed als fysiotherapeute, kwam bij de man aan het Kwakerspad aan de deur.

Zij meldde dat ze langskwam voor controle en liet de man wat oefeningen doen in de woonkamer en de slaapkamer. Daarna moest de man gaan douchen om vervolgens een ’behandeling met olie’ te ondergaan.

Zo ver kwam het niet. De man wilde niet douchen, maar besloot zich wel te wassen in de badkamer. Op dat moment was de vrouw alleen in de woonkamer en verdween met de sieraden, die de man had afgedaan. Ook andere persoonlijke eigendommen bleken te zijn verdwenen toen de man terugkeerde.

Het slachtoffer is volgens de politie erg van slag van de diefstal. De gestolen spullen hebben grote emotionele waarde.

Het gaat om een vrouw tussen de 1.50 en 1.60 meter lang, met donker haar op de schouders, donkere kleding en een zwarte tas met daarop twee rode knoppen of gespen. De vrouw was licht getint en sprak met een buitenlands accent.

De politie verzoekt getuigen zich te melden en wil tevens waarschuwen voor dit soort acties van mensen die ineens aan de deur verschijnen. Vooral ouderen worden slachtoffer van dit soort oplichters. Mensen wordt dan ook dringend geadviseerd niet zomaar iemand zonder afspraak binnen te laten, maar hen te vragen terug te komen als er een bekende op visite is.