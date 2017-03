Burgemeester Van Beek opent 3D-aangiftelokaal in Grootebroek

GROOTEBROEK - Burgemeester Willem van Beek van Stede Broec heeft maandag het 3D-aangiftelokaal in Grootebroek geopend. De burgemeester deed aangifte van een gestolen dienstfiets. Gelukkig was z’n fiets niet echt gestolen.

Door Milo Lambers - 13-3-2017, 13:53 (Update 13-3-2017, 13:55)

Het 3D-aangifteloket is zeven dagen in de week van negen uur tot tien uur ’s avonds op afspraak beschikbaar om aangifte te doen. Hierdoor worden de tijden om aangifte te doen aanzienlijk verruimd, vergeleken met de openingstijden van het politiebureau.

Burgemeester Van Beek is blij met deze voorziening. “Ik vind het belangrijk dat de politie dicht bij onze inwoners is en blijft. Het aangifteloket zie ik als een aanvulling op de bestaande aangiftemogelijkheden, zoals via internet, telefonisch, en in sommige situaties ook aangifte op locatie, bijvoorbeeld thuis of op straat.”

Vanaf zaterdag 25 maart sluit ook het politiebureau Grootebroek haar deuren voor het publiek. Zonder afspraak binnenlopen is niet meer mogelijk.

Dit heeft geen negatieve gevolgen voor de politieaanwezigheid in de gemeente. Het uitgangspunt daarbij blijft politie dichtbij waar nodig, en altijd bereikbaar.

De huidige agenten blijven zoals vanouds hun werk doen. Ook blijft hetzelfde aantal politiemensen als nu- opvallend en onopvallend- om de lokale veiligheid te garanderen. Het gebouw blijft wel in gebruik door de politie, eventueel als gesprekslocatie op afspraak.