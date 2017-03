’En de Enkhuizer Oscar gaat naar... ’Lion’!’

De volledige uitslag in Enkhuizen.

ENKHUIZEN - Geen enkele verwarring laat staan een verkeerde winnaar op het podium bij de eerste Enkhuizer Filmdagen. Bij de echte Oscars greep ’Lion’ in alle categorieën naast de prijzen, maar bij het Enkhuizer festivalpubliek was ’Lion’ overduidelijk favoriet.

Door Paul Gutter - 12-3-2017, 21:24 (Update 12-3-2017, 21:59)

De uitreiking van de ’Enkhuizer Oscar’ was zondag een passende afsluiting van een geslaagd driedaags filmfeestje, waarbij uiteindelijk 470 bezoekers acht verschillende Oscar-genomineerde films in de Drommedaris bezochten.

Directeur Margret Wagenaar van Cinema Enkhuizen sprak van een prachtig aantal. ,,Dit was wel waar ik een beetje op gehoopt had. We kregen ook heel goede reacties op de films, wat ook wel naar voren komt uit de waardering. Allemaal scoorden ze tussen de 4 en de 5, oftewel goed tot zeer goed.’’

Met als uitschieter dus ’Lion’, over het Indiase jongetje Saroo (5) die per ongeluk in een lege trein stapt en verzeild raakt in Calcutta. De ’Enkhuizer Oscar’ krijgt volgens Wagenaar een ereplaatsje op het kantoor van distributeur eOne.