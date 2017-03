Eenhoornzegel voor Broadway

Popkoor Broadway uit Hoorn, al 25 jaar jong.

HOORN - Het Musical Popkoor Broadway in Hoorn heeft zondagavond de Eenhoornzegel gekregen, vanwege het 25-jarig bestaan.

Door Van onze verslaggever - 12-3-2017, 22:32 (Update 12-3-2017, 22:32)

De zegel, een waarderingssubsidie van 500 euro, werd zondagavond tijdens een speciaal concert in schouwburg Het Park uitgereikt door wethouder Judith de Jong. Daar had Broadway meerdere koren uitgenodigd voor een festival, met een sing-a-long tot besluit. Het koor werd in 1992 opgericht vanuit het kinderkoor De Wielewaal. Het heeft zich ontwikkeld tot een van de grootste gezelschappen op het gebied van musical en pop.