’Wijdenes’ gul voor gemeenschapsveiling

Aangeleverde foto De aparte buizen worden gevuld aan de hand van de ’gunfactor’ in de Wiekslag in Wijdenes

WIJDENES - De nieuwe opzet voor de gemeenschapsveiling heeft met de eerste sessie in Wijdenes al meteen succes gehad. De avond leverde 18.215 euro op. Komende zaterdag wordt er geveild in Venhuizen.

Door Van onze verslaggever - 12-3-2017, 21:27 (Update 12-3-2017, 21:27)

Vanuit de parochie en verenigingen is vorig jaar het plan gekomen de handen ineen te slaan. Zo is de gemeenschapsveiling geboren, bedoeld voor de mensen in de dorpen Hem, Oosterleek, Venhuizen en Wijdenes. Zaterdagavond was de eerste veiling, in een lekker gevulde Wiekslag. In de afgelopen jaren was de parochieveiling...