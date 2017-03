Motorrijder komt zwaar ten val en raakt gewond aan hoofd in Andijk

Foto: DNP.NU/Fabian Zee Bekijk Fotoserie

ANDIJK - Een motorrijder is zondagmiddag rond 13.30 uur zwaar ten val gekomen op de Bedrijvenweg in Andijk. Hij is met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht.

De motorrijder kwam door nog onbekende oorzaak ten val en maakte een schuiver van circa dertig meter over de grond. Hij droeg mogelijk geen motorpak en helm.