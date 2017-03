Mythe rond ’Het Monster van Venhuizen’ blijft

Foto Henk de Weerd Vijver leegpompen Bosmanstaete

VENHUIZEN - Frank Wognum (links) en Jelle Karsten strompelen met visnet en volgens de regels aangelijnd over de nogal pruttige bodem van de vijver bij woonzorgcentrum Bosmanstaete.

Door onze verslaggever - 11-3-2017, 21:47 (Update 11-3-2017, 21:55)

Daar wordt gewerkt aan de renovatie van de binnentuin, en in het kader van de vrijwilligersdag NL Doet werd zaterdagochtend een grote actie op touw gezet.

De brandweer was van de partij om de vijver leeg te pompen. Er was er en der wat herstelwerk nodig en de grote vraag was: wat zou er allemaal in rondzwemmen? Van tevoren had de stichting die zich met dit project bezig houdt, al verhalen opgevangen over zeker twee schildpadden, snoeken en vooral het ’monster’: een meerval die hier ooit zou zijn uitgezet.

Helaas, in de schepnetten spartelden een paar voorns. Dus de mythe blijft in stand en de vijver is nu wel mooi schoon. En binnenkort zwemmen hier een paar karpers.