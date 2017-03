Klunen op laatste ijs van Westfries

Foto Henk de Weerd Concentratie en plezier na de weer een hindernis, de Kromme Leek Brug.

HOORN - Klauterend en klunend de finish halen; het was voor de 1200 jonge deelnemers aan de West-Frieslandtocht in de overdekte ijsbaan aan de Westfriese Parkweg in Hoorn een flinke klus. Toch haalde iedereen met een blij gezicht de eindstreep.

Door Ronneke van der Genugten - 11-3-2017, 15:13 (Update 11-3-2017, 15:13)

Het is inmiddels een fijne traditie geworden; het schaatsseizoen afsluiten met een feestelijke tocht. De kou hield de deelnemers, waarvan sommige al voor dag en dauw waren opgestaan, niet tegen. Het was meer afzien voor de meegekomen supporters in de vorm van...