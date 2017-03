Hoornse politici promoten het stemrecht

Jet Bussemaker (PvdA)

Hoorn De zwevende kiezer die zaterdag in Hoorn rondwandelde, wordt zaterdag op verschillende manieren geconfronteerd met de landelijke politiek. PvdA-bewindsvrouwe Jet Bussemaker was ’s ochtends met partijgenoten op de markt. Zaterdagavond zoeken Hoornse politici jongeren op rondom het uitgaansgebied de Roode Steen.

Door Van onze verslaggever - 11-3-2017, 13:11 (Update 11-3-2017, 13:11)

Reden voor de laatste actie is dat juist de jongere kiezers het vaak laten afweten. Dit is voor raadsleden van VVD, PvdA, D66, SP, CDA en GroenLinks reden om zaterdagavond te gaan stappen: niet de kroeg in, maar juist op zoek naar de nieuwbakken stemmers. Doel is ze over te halen om in ieder geval gebruik te maken van het eigen stemrecht. Overigens: de eigen partijprogramma’s blijven zaterdagavond thuis, dit keer gaat het alleen om de gang naar de stembus te promoten.

Zaterdagavond zijn ook Symen van der Meer en Samir Bashara aanwezig. Symen van der Meer is raadslid in Hoorn en staat op de landelijke kieslijst van VNL. Samir Bashara is wethouder in Hoorn, en staat op de kieslijst van GroenLinks.