OM: geen vervolging oud-bestuur Muziekschool Stede Broec

GROOTEBROEK - Het openbaar ministerie gaat het voormalig bestuur van Muziekschool Stede Broec niet strafrechtelijk vervolgen voor fraude.

Door Tanja Koopen - 11-3-2017, 9:37 (Update 11-3-2017, 9:37)

Het nieuwe bestuur van de muziekschool presenteerde vorig jaar mei een lijvig rapport, waaruit bleek dat het oude bestuur over een periode van minstens vijf jaar een bedrag van ruim anderhalve ton aanwijsbaar niet gespendeerd had aan muziekonderwijs.

Vervolgens stelde de gemeente Stede Broec via onderzoeksbureau Bing zelf een onderzoek in. Dat wees eind vorig jaar uit dat inderdaad gesjoemeld was met geld en dat...