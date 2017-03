Elite zoekt in Hoorn modellen

Foto Lobke Leijser Namikka Mugerwa

HOORN - In Hoorn zijn vaker modellen ontdekt. Hoornaar Sonny de Rooij (17) werd model nadat een bureau een foto van hem op Instagram zag. Stadgenote Namikka Mugerwa won de finale van Elite Model Look 2014, nadat zij op straat was gescout. Hoornaar Arend-Jan Kollen drong door tot de finale in 2015. En waar begint Elite Model Look 2017 over twee weken haar zoektocht naar nieuwe modellen? In Hoorn!

Door Eric Molenaar - 11-3-2017, 7:00 (Update 11-3-2017, 7:00)

De eerste castingdag van deze internationale modellencompetitie is onderdeel van Hoorn Modestad. Dit evenement - waaraan zo’n veertig zaken met mode en accessoires meewerken - wordt gehouden in het weekend van 25 en 26 maart en gaat vooraf aan de Hoornse Fashionweek, die tot en met zaterdag 1 april loopt. Onder meer is er een Modeparade door de binnenstad, zondag 26 maart vanaf 14 uur.

De castingdag van Elite Model Look wordt die zondag op het Breed gehouden, van 12 tot 16 uur. Jongens en meisjes tussen 14 en 22 jaar kunnen zich inschrijven. Wie dit jaar nog 14 wordt, mag ook meedoen. De minimum lengte voor jongens is 1.83 meter, voor meisjes 1.72. Inschrijven kan onder meer via www.elitemodellook.nl.

Volgens directeur Nodar Beghiyl van Elite Model Look Nederland denken vooral jonge meiden ten onrechte dat ze niet knap genoeg zijn, dat model worden voor hen onbereikbaar is. ,,Maar ons doel is niet om perfectie te vinden. Wij zoeken individualiteit, de kern. Wij willen artistieke modellen vinden voor high fashion. Alles is mogelijk, als je je droom najaagt.’’

Namikka, door Nodar ’ons pareltje’ genoemd, is het daar mee eens. De inmiddels 19-jarige winnares haalde vorig jaar haar VWO-diploma en nam een tussenjaar. Ze heeft nu regelmatig werk, poseert vooral voor kledingmerken, maar ook met schoenmode. Binnenkort gaat ze naar Londen voor castings en opdrachten. ,,Ik ben blij dat ik het heb gedaan. Ik zou zeggen, als je de juiste maten hebt: altijd proberen.’’