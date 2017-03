Stelling: Weg met de heliumballon!

De nieuwe West-Friese stelling draait om het oplaten van heliumballonnen, waarover in Hoorn opnieuw een discussie is losgebroken.

Door Van onze verslaggever - 10-3-2017, 17:00 (Update 10-3-2017, 17:00)

Een meerderheid van de raad stemde het verbod op het oplaten van die ballonnen weg, omdat het niet in alle situaties verboden zou moeten zijn en omdat het oplaten van ’een ballonnetje’ door een particulier niet te controleren is. Voorstanders van het verbod zeggen: de ballon is zwerfvuil en dus slecht voor het milieu. Vandaar de stelling: Weg met de heliumballon!

