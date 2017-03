’Voor een dier in nood doe ik alles’

Jasmijn Hulleman met een scholekster in vogelopvang De Paddestoel.

ABBEKERK - Ze wilde altijd al een eigen vogelopvang hebben. Maar altijd dacht Jasmijn Hulleman (30) dat het ’later’ ook nog wel zou kunnen. Totdat ze via een vriend voor de tweede keer op de vacature voor beheerster werd gewezen bij Vogelasiel De Paddestoel in Den Helder en dat als teken zag. Ze besloot te reageren en is nu de trotste nieuwe beheerster van het vogelasiel.

Door Bo-Anne van Egmond b.van.egmond@hollandmediacombinatie.nl - 10-3-2017, 16:52 (Update 10-3-2017, 16:52)

De Abbekerkse is al van jongs af aan een grote liefhebber van vogels. Dat begon met...