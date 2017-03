Onbegrip groot over verbod rolstoelen in buurtbus

HOORN - Onbegrip overheerst bij de grote meerderheid (81 procent) die het eens was met onze stelling dat het verbod om rolstoelpassagiers mee te nemen in buurtbussen belachelijk is. ’Pure discriminatie’, vindt Fred Weel uit Hoogkarspel.

Door Eric Molenaar - 10-3-2017, 17:00 (Update 10-3-2017, 17:00)

In tegenstelling tot de oude buurtbussen zouden in de nieuwe wél rolstoelen mee kunnen, maar de provincie Noord-Holland en vervoersbedrijf Connexxion willen dit niet. Ze stellen dat het niet verplicht is. In verschillende gemeenten en bij de provincie maken politici zich hier druk om. En lezers die op onze stelling reageerden.

’De busjes zijn er voor ingericht. En het geeft de gehandicapte medemens de vrijheid zich te verplaatsen en niet lange tijd te hoeven wachten op Regiotaxi’s’, schrijft Bert Putters uit Venhuizen in de toelichting op zijn stem.

’Laat deze mensen ook mobiel blijven’, stelt Joop Sjerps uit Hem. ’Openbaar vervoer moet er zijn voor iedereen. De provincie zou vooral het goede voorbeeld moeten geven als overheidsinstantie’ schrijft Edwin Groot uit Hoorn. Aad van der Gulik uit Lisse stelt dat rolstoelen elders in Nederland wél mee mogen. ’Waarom hier niet? De regiotaxi is veel duurder en niet betrouwbaar’.

’Iedereen heeft recht op vervoer’, waren reacties die regelmatig binnenkwamen. Sommigen leek het een goed idee als de mensen die de beslissing hebben genomen zelf (tijdelijk) in een rolstoel belanden.

Maar ook de mensen die het niet met de stelling eens zijn, roerden zich. Meenemen van rolstoelers kost tijd, voor het uitleggen van de oprijplank en het vastzetten van de rolstoel, schreef onder meer Kees uit Zwaag. ’Andere passagiers missen hun trein of komen te laat’. Sylvia van der Wateren uit Grootebroek, ’zelf chauffeur van een buurtbus’, stelt dat het meenemen van mensen in een rolstoel - los van de spierkracht en de tijd die het kost - een speciaal vak met een speciale opleiding is. ’Wie gaat de cursus betalen om dat diploma te halen”, vraagt Andijker Kees Sijm zich af.