NL Doet: tegels er uit, groen er in

Foto Henk de Weerd Leerlingen van Oscar Romero aan het werk op de plek waar een iglo van wilgentenen komt.

HOORN - Leerlingen van Oscar Romero hebben vrijdag hard gewerkt op schoolpleinen van basisschool Het Spectrum. Dit was een van de vele scholen die zo profiteerde van vrijwilligersactiviteiten in het kader van NL Doet.

Door Eric Molenaar - 10-3-2017, 16:20 (Update 10-3-2017, 16:20)

Bij het hoofdgebouw aan de Volkerakweg werden tegels weggehaald, waarmee verderop plantenbakken werden gemaakt. Na het weghalen van het zand werden in de kuil achtereenvolgens grond gestort en houtsnippers verspreid, als ondergrond voor een ’iglo’ van wilgentenen. ’Tegels er uit, groen er in’, is het motto waarmee Het Spectrum in rap tempo de schoolpleinen omvormt tot een plek die niet alleen groener is, maar ook meer uitdaging biedt. Een speelbuis werd geplaatst, zelfgemaakte bankjes geschilderd en plantenborders langs een zijgevel gemaakt. In totaal werkten dertig leerlingen van Oscar Romero mee. ,,Arbeidskrachten die we goed konden gebruiken’’, zei Klaas Snaas van de oudervereniging waarderend.