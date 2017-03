Hoornse fotoclub 90 jaar: een kritische blik op elkaars geklik

Foto Jeannette Wolffers Beeld van de Hoornse haven, geschoten door een van de leden van de Fotowerkgroep Hoorn.

HOORN - Fotografie is hip, maar van een modegril kun je bij de Fotowerkgroep Hoorn toch zeker niet spreken. In 1927 was er namelijk al een select amateurgezelschap actief in Hoorn, dat maar wat graag wilde leren hoe je een leuk plaatje schiet.

Door Redactie - 11-3-2017, 9:54 (Update 11-3-2017, 9:54)

Jan Jacob Jaasma is nog maar anderhalf jaar voorzitter van de fotoclub. Zijn timing is onberispelijk; een mooier moment om aan het roer te staan is niet denkbaar. Dit jaar organiseert de groep fotografen namelijk een grootse expositie in...