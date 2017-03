Gemeente stopt subsidie voor Affichemuseum

Het Affichemuseum in betere tijden.

HOORN - De gemeente Hoorn is gestopt met het verlenen van subsidie aan de stichting Affichemuseum. Die beslissing volgde op het besluit van de rechter om de huurovereenkomst te ontbinden tussen het museum en de eigenaar van het pand waar dit was gevestigd, Grote Oost 2-4.

Door Eric Molenaar - 10-3-2017, 15:12 (Update 10-3-2017, 15:19)

De subsidie van maandelijks bijna 2300 euro was bedoeld voor de huur. In 2014 heeft de gemeente Hoorn het pand verkocht. Voorwaarde was dat de nieuwe eigenaar het voor tien jaar zou verhuren aan het Affichemuseum. Het pand werd gerenoveerd en het museum verhuisde tijdelijk naar het Breed. Er ontstond een geschil tussen het museum en de eigenaar over de oplevering, waarna het Affichemuseum stopte met het betalen van huur. De eigenaar van het pand ging vervolgens tot ontruiming over. Het museum is sinds de zomer van 2016 gesloten.

Wethouder Judith de Jong vindt het ’ontzettend jammer’ dat de partijen er ondanks bemiddelingspogingen van de gemeente niet samen uit zijn gekomen. ’Een museum met zo’n collectie zien we als toegevoegde waarde voor de stad. Een doorstart van het museum zouden wij toejuichen. Het is echter duidelijk geworden dat dit moeilijk zal zijn, zolang er nog beroepsprocedures lopen’.