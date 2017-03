Scholiertjes Roelof van Wienesse aaien de koeien

WIJDENES - De melkkoeien moesten even wennen aan het bezoek. Andersom trouwens ook, want voor de scholiertjes Famke (r) en Loïs is een bezoek aan een stal niet bepaald alledaags.

Alleen voor Justin (l) is het vertrouwd terrein, aangezien dit de stal van zijn vader is. De leerlingen van de Roelof van Wienesseschool konden met eigen ogen zien waar de melk eigenlijk vandaan komt. Geur en geluid: alles was anders. Net als het bekijken van de hokken met kalfjes en de melkrobot. Op het bedrijf van Jan en Marieke Oudshoorn geven de koeien dagelijks ruim dertig pakken melk.