Enkhuizen: eerst een plan, dan pas centen voor SED

ENKHUIZEN - De gemeenteraad van Enkhuizen wil eerst een uitgewerkt plan zien voor de verbetering van de ambtelijke SED-organisatie met Stede Broec en Drechterland, voordat hiervoor ook maar een cent op tafel komt.

Door Paul Gutter - 10-3-2017, 9:48 (Update 10-3-2017, 9:49)

Dat was deze week de slotsom van een uitputtende raadsvergadering, die twee avonden duurde en Enkhuizen weer eens in een fikse bestuurscrisis stortte. Al was de gemeenteraad - met uitzondering van Lijst van der Pijll - over de SED eigenlijk behoorlijk eensgezind. Of het nu gaat om de feitelijk benodigde 1,7 miljoen euro of een voorschot van 4,5 ton om de eerste noodzakelijke verbeteringen in de organisatie aan te brengen: de raad wil zwart op wit wat er met dit geld gaat gebeuren. ,,We snappen dat de colleges verder moeten, maar wij willen jullie ergens op af kunnen rekenen’’, aldus Derrick Stomp (VVD). Burgemeester Jan Baas deed nog wel pogingen om duidelijk te maken waarom het budget zo hard nodig is, maar slaagde er uiteindelijk toch niet in om de raad te overtuigen.