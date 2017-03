Vrouw gewond bij ernstige mishandeling bij station Kersenboogerd

ANP

HOORN - De politie heeft donderdagavond een verdachte aangehouden na een ernstige mishandeling bij station Hoorn Kersenboogerd. Volgens de politie betrof het een ’incident in de relationele sfeer’. Een vrouw raakte gewond.

Door Internetredactie - 10-3-2017, 7:58 (Update 10-3-2017, 11:12)

De mishandeling vond plaats rond 22 uur. Meerdere mensen maakten er melding van. De politie wist een verdachte aan te houden, het gaat om een 21-jarige man uit Hoorn. Hij zit nog vast. Het slachtoffer is een 25-jarige vrouw uit Hoorn, zij raakte gewond maar was na het incident aanspreekbaar en is reeds gehoord door de politie.

De politie zoekt nog mensen die de mishandeling zagen gebeuren, maar nog niet met de politie gesproken hebben.