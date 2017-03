Bescherm route Stoomtram

WOGNUM - De route van de Museum Stoomtram moet een provinciaal monument worden. Dat vindt de gemeenteraad van Medemblik.

Pas ten noorden van Wognum gaat de rit met de Stoomtram door open landschap. Daarvoor slingert het trammetje door de Hoornse wijk Risdam en langs het Wognumse bedrijventerrein Overspoor. De status van de spoorweg als provinciaal monument kan een belangrijke stap zijn voor het behoud van het open landschap langs de route van de Stoomtram tussen Wognum en Medemblik.

In de Structuurschets West-Friesland (een provinciaal plan over ruimtelijke ordening in deze regio) heeft de museale spoorweg nog geen beschermde status. De Medemblikker politiek wil dat de regio een voorstel doet om deze fout te herstellen.