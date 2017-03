Stempassen te laat bezorgd

HOORN - Bewoners van de straten Plevier, Kievit en Watersnip in de Hoornse wijk Kersenboogerd hebben hun stempas van de Tweede Kamerverkiezingen een paar dagen te laat thuisbezorgd gekregen. De oorzaak: ze lagen nog thuis bij de bezorger.

In de kieswet staat dat alle kiezers uiterlijk 14 dagen voor de gang naar de stembus hun stempas in huis moeten hebben. Maar op 1 maart was dat niet op alle adressen in Hoorn het geval. De gemeente Hoorn werd gealarmeerd toen ze op...