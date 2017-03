Politie oefent met honden en heli in Zuiderzeemuseum

Foto Marcel Rob

ENKHUIZEN - Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen was woensdagavond nu eens niet het toneel van oude ambachten. Of het zou het politieambacht moeten zijn.

Door Paul Gutter - 9-3-2017, 21:36 (Update 9-3-2017, 21:37)

Met honden en - op grote hoogte - een helikopter werd in het buitenmuseum een politieklopjacht nagebootst. Die begon met een overval op tankstation BP, waarna de verdachten - in dit geval pakwerkers van de politie zelf - op een scooter eerst de stad en vervolgens het museum invluchtten.

Tussen de historische huisjes werden zij al snel op de hielen...