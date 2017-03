Aardbeienteler: Twintig keer ’Jee, wat lekker’ doet echt wat met je

Foto Theo Groot Frits en Amanda Vriend zien de eerste bloemetjes verschijnen.

BENNINGBROEK - ’Als je de geur van de zomer lekker vindt, stop dan twee aardbeien in je neus’. Deze spreuk, aan de wand bij Frits en Amanda Vriend, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De zomerse geuren zijn er nog niet, maar het zal niet lang meer duren. Half april gaat de eerste oogst van de zomerkoninkjes in de verkoop.

Door Eric Molenaar - 10-3-2017, 7:00 (Update 10-3-2017, 7:00)

Nu is het nog rustig in de kassen aan de Ganker in Benningbroek, al is hier wel enige groei waar te...