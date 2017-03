Lammetjesaaidagen met kans op biggetjes

Foto aangeleverd Isa Kreuger (4) uit Hauwert is vaste klant bij de Manuelhoeve.

AARTSWOUD - In de stal van de Manuelhoeve in Aartswoud hebben de pakweg honderd Texelaarschapen al aan meer dan vijftig lammetjes het leven geschonken. Er komen er nog elke dag bij. De hele maand maart zijn er in de weekenden lammetjesaaidagen. Komend weekend is er zelfs kans dat er biggetjes worden geboren.

Door Eric Molenaar - 10-3-2017, 7:00 (Update 10-3-2017, 7:00)

Die biggetjes zijn van de twee kunekune varkens (een klein ras dat uit Nieuw-Zeeland komt) die boer en boerin Arjan en Karin Bossen ook hebben. ,,Dat zijn echt knuffelvarkentjes’’, vertelt...