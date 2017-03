Robotarm extra hand tulpenbroei in Berkhout

Foto Theo Groot Peter van der Peet (links) en zijn zoon Erik in de bollenschuur. Achter hen de groene robotarm, die kratten met opgeplante bollen op de band manoeuvreert.

BERKHOUT - Tulpen uit de prikkrat plukken en die klaarleggen op de lopende band, op weg naar de bosmachine. Dat is nog steeds handwerk. Ook in de moderne kassen bij Van der Peet in Berkhout. Over de vraag of robots dat ooit zullen overnemen, moet bedrijfsopvolger Erik van der Peet (24) even goed nadenken. ,,Ik denk het voorlopig niet. Maar je weet het nooit.’’

Door Coen van de Luytgaardenc.van.de.luytgaarden@hollandmediacombinatie.nl - 10-3-2017, 7:00 (Update 10-3-2017, 7:00)

Iets verderop in de schuur staat al zo’n stalen arm en daar kijkt hier niemand meer van op....