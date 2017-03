Eerste keus: ’Medestudent is nauwelijks betrokken’

Foto HMC/Robbert Daalder Kevin Smit hecht aan het thema ’klimaat’.

Naam: Kevin SmitLeeftijd: 19Woonplaats: Enkhuizen Dagelijks leven: Tweedejaars student biotechnologie in Amsterdam

Door Robbert Daalder - 9-3-2017, 16:42 (Update 9-3-2017, 16:42)

Volg je de politiek?

„Ja, sinds ik 2015 in Enkhuizen ben komen wonen. Ik kom oorspronkelijk uit Alkmaar en daar woonde ik ver buiten het centrum. Voor mijn gevoel dus ook ver van de gemeentelijke politiek. Hier in Enkhuizen zit ik midden in de binnenstad, zie ik duidelijk wat er allemaal speelt, waardoor ik mij veel meer verbonden voel. Ik moet zeggen dat het mij ook veel meer is gaan boeien...