Burgemeester Baas opent Enkhuizer Filmdagen

PR-film Openingsfilm ’Hidden Figures’.

ENKHUIZEN - Burgemeester Jan Baas - zelf fervent filmliefhebber - opent vrijdagmiddag om 16.30 uur de eerste Enkhuizer Filmdagen in de Drommedaris.

Door Paul Gutter - 9-3-2017, 16:34 (Update 9-3-2017, 16:34)

Aansluitend krijgen genodigden de film ’Hidden Figures’ te zien. Dat is om 20 uur ook de openingsfilm voor het publiek.

Directeur Margret Wagenaar van Cinema Enkhuizen is tevreden over de kaartverkoop voor het festival, waar acht Oscargenomineerde films te zien zijn. ,,Op zondagmiddag is ’Lion’ zelfs al uitverkocht, daarom hebben we op zaterdagavond om 22 uur een tweede voorstelling ingelast.’’

Ook ’Moonlight’...