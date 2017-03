Paardenbezitter ongerust over het Rhinovirus

SPANBROEK - Onder paardenhouders bij De Zonnehoeve in Spanbroek heerst onrust vanwege het Rhinovirus.

Door Coen van de Luytgaarden - 9-3-2017, 16:30 (Update 9-3-2017, 16:30)

Dat is bij ten minste een paard vastgesteld, maar via sociale media circuleren berichten dat er begin februari al een paard aan overleden zou zijn. Dat is volgens dierenarts Doeke Walstra echter niet met zekerheid vast te stellen. Volgens hem was het paard in een spagaat beland en was hij genoodzaakt het dier te laten inslapen. ,,Er was op dat moment geen reden voor nader onderzoek’’, aldus Walstra van dierenkliniek Middenwaard. Hij spreekt via Facebook de hoop uit dat De Zonnehoeve ’de eerste week van april Rhinovrij is’.

Desondanks zijn er ook twijfels bij paardenbezitters die op Facebook vraagtekens plaatsen bij het ’Rhinoprotocol’ dat voorschrijft extra hygiënisch te handelen. Pensionhouder Klaas Slagter zou het niet zo nauw nemen met schone kruiwagens, nieuw stro en extra strenge maatregelen bij de afvoer van paardenmest. Slagter wil niet reageren en verwijst voor alle informatie naar de dierenkliniek. Walstra zegt alleen te kunnen adviseren.