Sluiswachters Rustenburg gezocht m/v

Foto HMC Bewoonster Doritt Schwirtz. ,,We wonen hier praktisch allemaal aan het water en in de zomer geeft dat extra veel gezelligheid.’’

RUSTENBURG - Sluiswachters gezocht (m/v) voor de Rustenburgersluis. Vrijwilligers krijgen een gratis cursus aangeboden om het mechanisme te bedienen.

Door Coen van de Luytgaarden - 9-3-2017, 15:44 (Update 9-3-2017, 15:48)

Vrijwilligers krijgen gratis cursus

Recreatieschap Westfriesland wil de recreatievaart klantvriendelijker maken door de bediening te verruimen. Tegelijkertijd stimuleert deze maatregel de recreatie en het toerisme, zo is de gedachte. Reden voor het Recreatieschap samen op te trekken met de gemeenten Opmeer en Koggenland die er geografisch en economisch gezien rechtstreeks baat bij hebben. Op de valreep van het nieuwe vaarseizoen zoeken partijen bedieningspersoneel.

Meerwaarde

Ruimere bediening komt de recreatievaart ten goede, aldus het Recreatieschap. ’Dit heeft een positief effect op de aangrenzende vaargebieden van de regio’s Alkmaar, Laag Holland en de kop van Noord-Holland. Ook maakt dit de ontwikkeling van passantenplaatsen in Opmeer mogelijk’, aldus het Recreatieschap.

Verder voorziet het Recreatieschap een duidelijke meerwaarde. ’Enthousiaste vrijwilligers kunnen net dat beetje extra gastvrijheid geven. Betrokkenheid bij ’hun sluis’ wordt door een toerist of recreant gevoeld en gewaardeerd’.

Bewoonster Doritt Schwirtz die haar hond uitlaat, juicht het initiatief van harte toe. ,,We wonen hier praktisch allemaal aan het water en in de zomer geeft dat extra veel gezelligheid. We hebben ons eigen zwembad voor de deur. Recreanten die per boot passeren, dat is een en al vriendelijkheid. Ze hebben alle tijd en iedereen is vrolijk.’’

Wethouder Caroline van de Pol van de gemeente Koggenland (recreatie, sport en economie) voorziet grote mogelijkheden. ,,Dit is een pure opwaardering van de recreatievaart omdat je de doorvaart naar het noorden stimuleert. De route is opgenomen in de Waterrecreatievisie.’’

Volgens Van de Pol is Rustenburg een belangrijke schakel in het waternetwerk van Noord-Holland Noord. ,,Vroeger lag er een overhaal. Schepen werden met kettingen over de dijk getrokken en later kwam hier een sluis voor in de plaats.’’

Het nabij gelegen café-restaurant De Gouden Karper fungeert als logistieke basis. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via: info@recreatieschapwestfriesland.nl