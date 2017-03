KBO Lutjebroek bestaat zestig jaar

Foto Theo Groot Voorzitter Nic Kreuk (l) en secretaris Sam Kok van de KBO Lutjebroek.

LUTJEBROEK - Zestig jaar geleden werd in Lutjebroek de plaatselijke afdeling van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) opgericht op initiatief van ’meester’ Polman, een Lutjebroeker die in Grootebroek onderwijzer was. De afdeling heeft nu zo’n 250 leden waarvan er tachtig tot negentig wekelijks trouw meedoen aan de activiteiten. Het feest wordt gevierd in kerk en kroeg, met een Westfriese mis en het Westfries Collectief.

Door Theo Groot - 9-3-2017, 14:56 (Update 9-3-2017, 14:56)

In buurdorp Grootebroek was een kleine twee jaar eerder al zo’n KBO-afdeling opgericht en ook de overwegend...