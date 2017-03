Verkoop ’dorp’ Toren in Hoorn start in april

Illustratie Scholtens Appartementencomplex Toren in vogelvlucht, gezien vanaf de kant van het Horizon College. Bekijk Fotoserie

HOORN - Appartementencomplex Toren, van projectontwikkelaar Guido Scholtens (Kaap Hoorn), gaat volgende maand in de verkoop. Er komen 209 appartementen in het complex tussen Provincialeweg en Horizon College. Dat wordt vanwege zijn ruim 55 meter hoge woontoren als ’het nieuwe icoon van Hoorn’ aangeprezen. De bouw begint in oktober en zal ongeveer twee jaar duren.

Door Eric Molenaare.molenaar@hollandmediacombinatie.nl - 9-3-2017, 16:30 (Update 9-3-2017, 16:30)

Het ontwerp, van Geo Architecten uit Schagen, is tot stand gekomen op basis van eisen die de gemeente Hoorn stelde aan de ’beeldkwaliteit’. Zo mocht het zes...