Vies en nat duo heeft gestolen accu’s in auto

BERKHOUT - In de nacht van woensdag op donderdag heeft de politie twee mannen opgepakt op de A7 ter hoogte van Berkhout. In hun auto werden gestolen vrachtwagenaccu’s gevonden.

Het gaat om mannen van 23 en 22 uit Wormer en Wormerveer.

Agenten zagen de auto rond 04.10 uur rijden op de A7. Bij controle van het kenteken bleek het rijbewijs van de eigenaar ingevorderd te zijn. Toen de auto aan de kant was gezet, trof de politie twee mannen in vieze natte kleding in het voertuig. Ze stonden reeds in de politiesystemen voor diefstal.

In de auto werden zes grote vrachtwagenaccu’s gevonden, waar nog stukken afgeknipte aansluitkabels aan zaten. De politie hield beide mannen aan op verdenking van diefstal of heling.

De accu’s zijn in beslag genomen, waar ze zijn gestolen wordt nog onderzocht.