Drie maanden celstraf na doldwaze vlucht voor politie in Hoorn

ALKMAAR/HOORN - Benzinedief Maikel B. (24) uit Kerkrade, die met een doldwaze rit aan de politie trachtte te ontsnappen, is door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden, een werkstraf van veertig uur en een jaar rijontzegging.

Door Redactie - 9-3-2017, 11:31 (Update 9-3-2017, 11:38)

B., die niet over een rijbewijs beschikt, had in september op verschillende plaatsen in het land getankt zonder te betalen. Op 13 september wilde de politie hem op de Weel in Hoorn aanhouden. Hij negeerde bij zijn vluchtpoging stoptekens, raakte een stoep, ramde een politiewagen en reed op de weghelft voor tegemoetkomend verkeer. Fietsers moesten wegduiken. Kinderen die op het zebrapad wilden oversteken, konden nog net worden tegengehouden.

De wagen kwam door lek geraakte banden tot stilstand. De bestuurder verzette zich bij zijn arrestatie.