SP Enkhuizen: ’Politiek gewin staat voorop’

ENKHUIZEN - Fractievoorzitster Margreet Keesman van de SP in Enkhuizen haalt op de website van de SP West-Friesland Oost flink uit naar de oppositiepartijen die dinsdagavond een motie van wantrouwen steunden tegen SP-wethouder Marcel Olierook.

Door Paul Gutter - 9-3-2017, 9:53 (Update 9-3-2017, 10:01)

Woedend over wegsturen wethouder

’Het belang van de burger, waar de SP voor staat en waar Marcel Olierook zich met tomeloze inzet voor heeft ingezet, is door de oppositiepartijen totaal uit het oog verloren. Het persoonlijke, politieke gewin heeft voorop gestaan’, schrijft een woedende Keesman.

Puinhoop

D66 kwam met de motie omdat Olierook in hun ogen de raad onvolledig en niet actief genoeg informeerde over belangrijke onderwerpen in zijn portefeuille. Maar Keesman ziet dat anders. ’Niet omdat hij niet functioneerde, niet omdat hij een raadsopdracht niet uitvoerde, niet omdat hij er een potje van maakte. Nee, omdat hij verantwoordelijk werd gesteld voor de puinhoop in de gemeenschappelijke regeling SED, waar Enkhuizen samen met Drechterland en Stede Broec deel van uitmaken.’

’Onbegrijpelijk en onbestaanbaar’, vindt Keesman. ’Marcel Olierook is in de gemeenschappelijke regeling SED geen lid van het dagelijks bestuur, hij is geen portefeuillehouder personeelszaken, dat is burgemeester Jan Baas.’

Volgens Keesman heeft de raad de wethouder opgedragen om goede zorg te garanderen. ’Die opdracht heeft hij naar volle tevredenheid uitgevoerd. Maar omdat de ambtenaren er niet in slaagden om de raad per dossier te informeren - zoals D66, LQ en de PvdA wilden - is besloten om tweemaandelijks de raad bij te praten. Grote afwezige op deze avonden was D66. De VVD was ook meer niet dan wel aanwezig. En dan klagen dat ze onvoldoende geïnformeerd zijn.’

Drogredenen

Ook voor de opstelling van de PvdA, Het Enkhuizer Alternatief, Nieuw Enkhuizen en Lijst Quasten heeft Keesman geen goed woord over. ’Ze gebruiken stuk voor stuk drogredenen. Marcel Olierook is keer op keer alom door de raad geprezen voor het uitstekende werk wat hij qua Sociaal Domein heeft verzet. Hij heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat burgers de dupe werden van de door de overheid opgelegde bezuinigingen. Opportunisme en politieke kortetermijnbelangen hebben de doorslag gegeven, waarbij de burgers van Enkhuizen aan het kortste eind trekken.’

Olierook laat desgevraagd weten op dit moment zelf niet te willen reageren op zijn gedwongen vertrek. ,,Voorlopig heb ik geen behoefte om commentaar te leveren. Over een tijdje wil ik dat wel doen.’’