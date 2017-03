Tunnel Keern op lange baan

Foto Holland Media Combinatie / Eric Molenaar Het witte gebouw in het hart van de maquette stelt de nieuwe parkeergarage voor, die in eerste instantie voor 900 auto’s wordt aangelegd, als het aan het college ligt. Later kan er een parkeerdek bij waarmee de capaciteit in totaal op 1250 auto’s komt.

HOORN - Het college van B en W van Hoorn wil de aanleg van een fiets- en wandelroute via een tunnel onder de Provincialeweg bij het Keern op de lange baan schuiven.

Door Eric Molenaar - 8-3-2017, 22:57 (Update 8-3-2017, 22:57)

De gemeenteraad krijgt het voorstel voorrang te geven aan het verbeteren van de doorstroming op de Provincialeweg, door de aanpak van de turborotonde.

De bouw van een parkeergarage voor in eerste instantie 900 auto’s en 2000 fietsen, ten noorden van het station, is een belangrijke volgende stap. Dat maakt de weg vrij om op het parkeerterrein Pelmolenpad en de Prismalocatie een ’stadse woonbuurt’ te realiseren. Later meer over het voorstel, dat in de commissievergadering van 21 maart en de raadsvergadering van 4 april op de agenda staat.