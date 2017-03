Senioren van Nu Enkhuizen van start

Foto Theo Groot Elly Dangermond, Ab Ensink en Willemien den Hartog vormen het bestuur van Senioren van Nu Enkhuizen.

ENKHUIZEN - De vereniging Senioren van Nu Enkhuizen is een feit en heeft al ruim tachtig leden. Het initiatief van Elly Dangermond, Ab Ensink en Willemien den Hartog is goed aangeslagen. Inmiddels zijn er statuten en is de welkomstbijeenkomst op 21 maart in Herfstzon.

Door Theo Groot - 8-3-2017, 19:09 (Update 8-3-2017, 19:11)

Sinds de eerste middag in De Nieuwe Doelen op 2 november heeft het oprichtingsbestuur al aardig wat werk moeten verzetten. Via de maatschappelijke beursvloer kon notaris Abma Schreurs worden benaderd die tegen gereduceerd tarief de officiële oprichting heeft...